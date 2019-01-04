Deniz Çakır, başörtülü kadına "Arabistan mı burası?"

Oyuncu Deniz Çakır hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Alkollü halleriyle sıkça skandal olan Çakır, yine alkollü olarak gittiği bir mekanda tartışma çıkardı. İddiaya göre yan masasında oturan başörtülü kadınlara "Arabistan mı burası? Ne geziyorsunuz buralarda?" dedi.

2.Sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan iddiaya göre; Çakır, alkollü olarak gittiği bir mekanda olay çıkardı.

'ARABİSTAN MI BURASI?'

Deniz Çakır'ın yan masadaki başörtülü kadınlara “Arabistan mı burası? Ne geziyorsunuz buralarda" dediği öne sürüldü.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara‘da doğdu. Aslen Trabzonlu olan güzel oyuncu, liseyi Ankara’da Ayrancı Süper Lisesi’nde okudu. • Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara‘da doğdu. Aslen Trabzonlu olan güzel oyuncu, liseyi Ankara’da Ayrancı Süper Lisesi’nde okudu. Yüksek öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. KKonservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu‘nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. 2004 yılında okuldan mezun olunca İstanbul‘a taşındı. 2004 yılında Birol Güven yapımı, Hülya Avşar ve Cihan Ünal‘ın başrollerini paylaştıkları “Kadın İsterse” adlı dizide Deniz Çakır, Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yaşadı.

2006 yılında Reşat Nuri Güntekin‘in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtarangibi oyuncuların rol aldığı “Yaprak Dökümü” adlı dizisinin kadrosunda yer alan Deniz Çakır, Ferhunde karakteri hafızalara kazındı. 2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisine katılarak Şah Sultan karakterine hayat verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir mafya adamının eşi olarak izleyici karşısına çıkmaya devam eden Deniz Çakır, Bütün Kadınların Kafası Karışıktır isimli tiyatro oyunu aracılığıyla da tiyatroseverlerle buluşuyor.