Deniz Çakır Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Doğum tarihi : 31.Aralık.1982

Deniz Çakır kaç yaşında : 37

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı

Deniz Çakır doğum yeri : Ankara

DENİZ ÇAKIR BİYOGRAFİSİ

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Aslen Trabzonludur. Ankara, Ayrancı Süper Lisesi'nde okudu. Lisedeyken bir gün gittiği tiyatroda Zeynep Eronat'ı seyredince oyuncu olmaya karar vermiş.

Hacettepe ÜniversitesiAnkara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Kendisine bu dönemde Cihan Ünal hocalık etmiştir. Konservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu’nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. 2004 yılında okuldan mezun olunca İstanbul’a taşınmıştır.

2004 yılında Birol Güven yapımı, Hülya Avşar ve Cihan Ünal'ın başrollerini paylaştıkları “Kadın İsterse” adlı dizide Deniz Çakır, Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yapmıştır.

Deniz Çakır, 2006 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Halil Ergün, Fahriye Evcen, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Caner Kurtaran gibi oyuncuların rol aldığı “Yaprak Dökümü” adlı dizide Ferhunde karakterini canlandırdı.

2013 yılı Ocak ayının ilk haftasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisine katılarak Şah Sultan karakterini canlanmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay’ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin’in yaptığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

2014 yılında yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı “Yasak” adlı dizide Fikret Kuşkan ile başrolde oynadı.

7 Eylül 2015 tarihinde Atv'de başlayan ve başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ozan Akbaba, Müjde Uzman, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Tuna Orhan, Sinan Demirer, Hakan Karsak, Yüksel Arıcı, Emre Törün, Savaş Özdemir, Hakan Karahan, Sevinç Gürşen, İncinur Daşdemir, Benian Dönmez, Bahattin Doğan, Oktay Gürsoy, Galip Erdal, Selen Korkutan, Sevcan Yaşar, Demet Sevim, Ece Hakim, Can Bartu, Buminhan Dedecan, Yasemin Sakallıoğlu ile birlikte rol aldı.

Ödülleri :

2010 - İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Dram ödülü

Tiyatro:

2010 - Uyarca - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2011 - Cam - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2011 - Aşk Sözleri - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Meryem)(TV Dizisi)

2014 - Yasak (Calibe) (TV dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl (Şah Sultan)(TV dizisi)

2011 - Ya Sonra (Didem)(Sinema)

2011 - İffet (İffet)(TV dizisi)

2011 - Cam (tiyatro)

2010 - Iron Man 2 (seslendirme)

2009 - Kako Si? (Lidya)(Sinema)

2009 - 40 (Sevda)(Sinema)

2008 - The Simpsons: Movie (seslendirme)

2008 - Kung Fu Panda (seslendirme)

2008 - Iron Man (seslendirme)

2008 - Donkey Xote (seslendirme)

2006- 2010 - Yaprak Dökümü (Ferhunde Tekin )(TV dizisi)

2006 - Evet Benim / İşte Benim (Barmaid Funda)(TV dizisi)

2006 - Avrupa Yakası 1. Sezon (Konuk Oyuncu )(TV dizisi)

2005 - İki Arada Aşk (Gizem)(TV dizisi)

2004-2006 - Kadın İsterse (Alev)(TV dizisi)