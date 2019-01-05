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  3. Deniz Çakır’a başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma

Deniz Çakır’a başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Deniz Çakır’a başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'daki bir AVM'de restoranda oturan başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatıldı. Oyuncu Çakır'ın restoranda yan masasında oturan bir kısmı başörtülü 7 kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada" diyerek sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Soruşturmanın olaya konu kadınların şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenilirken savcılık kamerada görüntülerinin incelenmesi için talimat verdi.

Kaynak: İHA

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