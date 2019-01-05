Deniz Çakır'ın şaşkınlık yaratan Ceren Damar paylaşımı

Ankara'da Çankaya üniversitesinde araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından önce silahla vuruldu, ardından defalarca bıçaklandı. Yaşanan bu elim olay, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken, ünlü isimlere de sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdiler. Daha önce mafya dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan ve şu sıralar Fox TV'nin yeni dizisi Vurgun'la izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Deniz Çakır'ın isyanı da dikkatlerden kaçmadı.