Bir dönem podyumların aranan isimlerinden biri olan Deniz Erhan Murathanoğlu'ndan acı haber geldi. Çıkan haberler sonrası Murathanoğlu

merak konusu oldu. Peki Deniz Erhan Murathanoğlu kimdir? | Öldü mü? | Deniz Erhan Murathanoğlu neden öldü? İşte detaylar...

DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU KİMDİR?

Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı

Mankenlik günleri ile ilgili Murathanoğlu, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem." şeklinde konuşmuştu.

DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Deniz Erhan Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Deniz Erhan Murathanoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken; bir dönem podyumlara damga vuran ünlü mankenin ölümü sevenlerini yasa boğdu.