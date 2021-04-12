Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiEski Manken Deniz Erhan Murathanoğlu yaşamını yitirdi!Stüdyoda Futbol programının yorumcuları Pezek Ozan ve Oğuz Altay neden yok? 12 Nisan PazartesiDeniz Erhan Murathanoğlu kimdir? | Öldü mü? | Deniz Erhan Murathanoğlu neden öldü?12 Nisan 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Burak Sergen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Burak Sergen koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?Burak Sergen koronavirüse yakalandı6 şehir için kırmızı alarm! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tek tek açıkladıAşı olduğu halde belirti gösteren var mı? Bakan Koca yanıtladı!Bakan Koca: Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Deniz Erhan Murathanoğlu kimdir? | Öldü mü? | Deniz Erhan Murathanoğlu neden öldü?

Deniz Erhan Murathanoğlu kimdir? | Öldü mü? | Deniz Erhan Murathanoğlu neden öldü?

Bir dönem podyumların aranan isimlerinden biri olan Deniz Erhan Murathanoğlu'ndan acı haber geldi. Çıkan haberler sonrası Murathanoğlu merak konusu oldu. Peki Deniz Erhan Murathanoğlu kimdir? | Öldü mü? | Deniz Erhan Murathanoğlu neden öldü? İşte detaylar...

Deniz Erhan Murathanoğlu kimdir? | Öldü mü? | Deniz Erhan Murathanoğlu neden öldü?

Bir dönem podyumların aranan isimlerinden biri olan Deniz Erhan Murathanoğlu'ndan acı haber geldi. Çıkan haberler sonrası Murathanoğlu 
 merak konusu oldu. Peki Deniz Erhan Murathanoğlu kimdir? | Öldü mü? | Deniz Erhan Murathanoğlu neden öldü? İşte detaylar...

DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU KİMDİR?

Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı

Mankenlik günleri ile ilgili Murathanoğlu, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem." şeklinde konuşmuştu.

DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Deniz Erhan Murathanoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

DENİZ ERHAN MURATHANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Deniz Erhan Murathanoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken; bir dönem podyumlara damga vuran ünlü mankenin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT