Deniz Giafer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Giafer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deniz Giafer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deniz Giafer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deniz Giafer 11 Mayıs 2001 tarihinde Constanța şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deniz Giafer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Deniz Giafer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Deniz Giafer'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deniz Giafer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deniz Giafer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deniz Giafer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deniz Giafer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2021 yılında FC Dinamo

Deniz Giafer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deniz Giafer şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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