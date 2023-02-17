Deniz Gul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Gul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deniz Gul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deniz Gul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deniz Gul 2 Temmuz 2004 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. İsveç,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deniz Gul Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Deniz Gul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Deniz Gul'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Deniz Gul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deniz Gul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Deniz Gul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deniz Gul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Hammarby

Deniz Gul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deniz Gul şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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