Deniz Hamzaoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Kasım.1979

Deniz Hamzaoğlu kaç yaşında : 40

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Yönetmen, Dizi Oyuncusu

Deniz Hamzaoğlu doğum yeri : İstanbul

DENİZ HAMZAOĞLU BİYOGRAFİSİ

Deniz Hamzaoğlu, 27 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Baba tarafından aslen Trabzon’ludur. Babası rahmetli sinema oyuncusu Hayati Hamzaoğlu, annesi Perihan Hamzaoğlu’dur. İlk ve orta öğrenimini Yalova’da tamamladı.

Önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve en sonunda Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gördü. Üniversite öğrenciliği sırasında çeşitli müzik gruplarında gitarist olarak çalıştı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanarak orada okumaya başladı. Buradan mezun olduktan sonra aynı yerde Rejisörlük Bölümünde yüksek lisansını yaptı.

Konservatuarın Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra sırası ile Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu ve reji asistanı olarak çalıştı.

Antalya Şehir Tiyatrosu’ndan da ayrıldıktan sonra özel tiyatrolarda oyuncu ve rejisör olarak görev yaptı.

Deniz Hamzaoğlu, Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve çeşitli kurumlarda oyunculuk ve

Deniz Hamzaoğlu, 2012 yılında, tiyatrocu Gülay Say ile birlikte Yabancı Sahne’yi kurdu.

Yabancı Sahne başta olmak üzere çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Deniz Hamzaoğlu, sinema filmleri ve televizyon dizilerinde de rol almaktadır.

Deniz Hamzaoğlu, ilk olarak babası Hayati Hamzaoğlu’nun da rol aldığı 1986 yapımı “Yaygara 87” adlı sinema filminde rol almış ve Adile Naşit, Ayşen Gruda, Erol Günaydın, Hadi Çaman, Asuman Arsan, Hayati Hamzaoğlu, Turgut Özatay, Sırrı Elitaş ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında, senaryosunu Mahinur Ergun’un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı, başrollerini; Burcu Biricik, Birkan Sokullu ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı “Hayat Şarkısı” dizisinde Tayanç Ayaydın, Ecem Özkaya, Pelin Öztekin, Ahmet Saraçoğlu, Filiz Ahmet ile beraber oynadı.

Ödülleri :

2015 - XI. Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri, En İyi Yönetmen (İçerdekiler)

2011 - XI. Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu - (Albay Kuş)

2011 - XI. Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri, Komedi Ensemble, (Karanlıkta Komedi)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2002 - Şeyh Bedreddin Destanı

2004 - Bir Cinlik Etmek

2004 - Tepegöz

2005 - Bakanın Karısı

2005 - Hayvanat Bahçesi Masalı

2005 - Sevgili Doktor

2006 - Buzlar Çözülmeden

2006 - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

2006 - Tankinivi Adası

2007 - Kamyon

2007 - Trafik Kampanya

2007 - Notre Dame’ın Kamburu

2007 - Eskici Dükkânı

2007 - Tablolarda Tiyatro

2008 - Gülgüzeli

2011 - Albay Kuş

2011 - Fare Kapanı

2012 - Sihirbaz

2012 - Suç ve Ceza

2015 - Beyaz Geceler

Yönettiği Tiyatro Oyunları :

2003 - Çocuğum

2006 - Damat Adayları

2010 - Ah Şu Büyükler

2010 - Karanlıkta Komedi

2011 - Yeni Bir Hayat İçin

2011 - Çıplak Kral

2012 - Suç ve Ceza

2015 - İçerdekiler

2015 - Küheylan

2015 - Beyaz Geceler

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Hayat Şarkısı (Kaya) (TV Dizisi)

2016 - Durak (Nizam) (Sinema Filmi )

2015 - Yalnız (Kısa Film)

2015 - Küçük Tatlı Yalancılar (Vecip) (TV Dizisi)

2014 - Koltuk (Kısa Film)

2014 - Kafes (Sinema Filmi )

2012 - 2013 - Karadayı (Bülent Tiryaki) (TV Dizisi)

2009 - Atık (Kısa Film)

2009 - Karşı Komşu (Kısa Film)

2002 - Ah Şu Kızlar (Kısa Film)

1986 - Yaygara 87 (Sinema Filmi )