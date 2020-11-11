Murat Boz gece klibinde oynayan kadın kim? | Deniz Işın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Deniz Işın kimdir, nereli, kaç yaşında? Deniz Işın'ın oynadığı diziler
ATV'de yayınlanacak olan Sevmek Zamanı dizisinde yer alan Deniz Işın'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Deniz Işın kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı ve Deniz Işın'ın oynadığı dizileri haberimizde derledik...
ATV ekranlarının yeni dizisi Sevmek Zamanı bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizide yer alan Deniz Işın'ın kim olduğu merak ediliyor. Deniz Işın kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde. İşte Deniz Işın'ın hayatı ve oynadığı diziler...
DENİZ IŞIN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 İzmir doğumludur.
Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı. 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.
Aynı zamanda, reklam filmlerinde kendini gösteren Işın, 2018 yılında Türk Telekom reklamında, 2019 yılında ise Ülker Piko, Coca-Cola, Vodafone, Foxplay, Labne, Gratis, Ülker İkram, Teknosa ve Artema reklamlarında rol aldı. Fox Tv’de yayınlanan ‘Her Yerde Sen’ dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Yakında Star Tv’de yayınlanmaya başlayacak olan ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisinde Seda karakterini canlandıracak olan Deniz Işın; Murat Boz’un ‘Gece’ isimli video klibinde kamera karşısına geçti.
MURAT BOZ'UN GECE ŞARKISININ SÖZLERİ
Nasıl kırılmasın kalbim, şimdilik paramparça
Geçince hep hatırlatır ,o süslü dar sokaklardan
Delirebiliriz bu aşkın ortasında kavrulup her akşam, her akşam
Çevirebiliriz geri, hüzün ,keder, üzüntü yak ne varsa, yak ne varsa
Yine gece gece ,yine gece gece düştün aklıma, aklıma
O pembe dudaklarının, tende bıraktığının hatrı var, hatrı var
Yine gülüşün değsin aşka
Beni yine yorsun baştan
Vazgeçmek mi asla
İyi geliyor her bir parçan
Neşe veriyor her bir an
Gölgen bile bana
DENİZ IŞIN'IN OYNADIĞI DİZİLER
Her Yerde Sen
Atiye
İyi Günde Kötü Günde
Sefirin Kızı
Masumiyet
Leyla ile Mecnun