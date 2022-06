Murat Boz gece klibinde oynayan kadın kim? | Deniz Işın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

ATV ekranlarının yeni dizisi Sevmek Zamanı bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizide yer alan Deniz Işın'ın kim olduğu merak ediliyor. Deniz Işın kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde. İşte Deniz Işın'ın hayatı ve oynadığı diziler...

DENİZ IŞIN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 İzmir doğumludur.

Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı. 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda, reklam filmlerinde kendini gösteren Işın, 2018 yılında Türk Telekom reklamında, 2019 yılında ise Ülker Piko, Coca-Cola, Vodafone, Foxplay, Labne, Gratis, Ülker İkram, Teknosa ve Artema reklamlarında rol aldı. Fox Tv’de yayınlanan ‘Her Yerde Sen’ dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Yakında Star Tv’de yayınlanmaya başlayacak olan ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisinde Seda karakterini canlandıracak olan Deniz Işın; Murat Boz’un ‘Gece’ isimli video klibinde kamera karşısına geçti.

MURAT BOZ'UN GECE ŞARKISININ SÖZLERİ

Nasıl kırılmasın kalbim, şimdilik paramparça

Geçince hep hatırlatır ,o süslü dar sokaklardan

Delirebiliriz bu aşkın ortasında kavrulup her akşam, her akşam

Çevirebiliriz geri, hüzün ,keder, üzüntü yak ne varsa, yak ne varsa

Yine gece gece ,yine gece gece düştün aklıma, aklıma

O pembe dudaklarının, tende bıraktığının hatrı var, hatrı var

Yine gülüşün değsin aşka

Beni yine yorsun baştan

Vazgeçmek mi asla

İyi geliyor her bir parçan

Neşe veriyor her bir an

Gölgen bile bana

DENİZ IŞIN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Her Yerde Sen

Atiye

İyi Günde Kötü Günde

Sefirin Kızı

Masumiyet

Leyla ile Mecnun