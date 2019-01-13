Deniz isminin anlamı nedir? Kuran'da geçiyor mu, caiz mi?

Bebeğiniz varsa veya bebek bekliyorsanız kız olsun erkek olsun en iyi seçeneklerden birisi şüphesiz Deniz ismidir. Biz de Deniz isminin anlamını sizler için araştırdık. Peki Deniz isminin anlamı nedir? Deniz ismi Kuran'da geçiyor mu? Deniz ismi caiz midir? Deniz isminin anlam falı nedir?

DENİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

a. 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. 2. Bu su kütlesinin belirli bir parçası: Marmara Denizi. Karadeniz. 3. Aydaki düzlükler. 4. mec. Geniş alan: Tarife kalkma bizi / Ne şuyuz ne de buyuz / Adem denen denizi / Arayan birer suyuz –E. B. Koryürek. 5. mec. Çokluk, yoğunluk.

Deniz

Yerkabuğunun çukur kesimlerini dolduran, bağlı olduğu anadenize göre daha az derin, karasal sahanlıkları daha yaygın ve karaların etkisine çokça açık tuzlu su alanları.

Yeryuvarlağı üzerinde su ile kaplı bölgeler; Ay’daki düzlükler.

Dekorda deniz görünümünü sağlayan taban.

(coğrafya)

Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı tuzlu su kütlesi.

Cinsiyet: Kız

1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok bol.

Cinsiyet: Erkek

1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Şanlıurfa ili, Şehitnusretbey bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DENİZ İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

İsmin kökeni: Türkçe

İsmin cinsiyeti: Üniseks (Kız/Erkek)

İsmin renk sembolü: Pembe/Mavi

Kişi sayısı: 390.000

Kullanım oranı: 25

Harf sayısı: 5

Kuran’da geçiyor mu: Hayır

DENİZ İSMİ CAİZ MİDİR?

Kuran’ın hiçbir yerinde Deniz ismi geçmez. Yüce Kuranı Kerim’de Deniz diye bir isim kesinlikle yoktur.

Bununla birlikte, manasına baktığımız zaman, din ve kültüre aykırı düşen bir yanı olmadığı için, Deniz ismi kesin olarak caiz isimler arasında yer alır.

DENİZ İSMİNİN ANLAM FALI NEDİR?

Karakterinizin en belirgin özelliği duygusallık. Hayatınıza duygularınızla yön veriyorsunuz. Önemli kararlar alırken bile mantığınızla değil, duygularınızla hareket ediyorsunuz. Bu nedenle de kimi zaman üzülüyorsunuz. Ancak sezgileriniz güçlü olduğu için çoğunlukla doğru kararlar alıyorsunuz. Hayatınızın temelinin "sevgi" olduğuna inanıyorsunuz. Felsefeniz "sevmek ve sevilmek". "Kimseden nefret etmemek" başlıca kuralınız. Sevginizi olabildiğince çok insana vermek istiyorsunuz. İnsanlar da sizi seviyor. Duygusallığınız iş yaşamınızı da oldukça etkiliyor. Sevmediğiniz ve insanlığa yararlı olamadığınızı düşündüğünüz işlerde çalışmak istemiyorsunuz. Karşı cinste aradığınız özellikler ise "sonsuz aşk ve sadakat"

DENİZ İSMİNE AKROSTİŞ ŞİİRLER

1. Şiir

Dalgalara yenik düşmüştü ki sevdam,

En zor anımda çıktın karanlıklardan.

Nereye gideceğini bilemeyen gönlüm,

İsmini haykırıyor sevdiğim şimdi.

Zamanın silemeyeceklerini haykırır gibi.

2. Şiir

Dünyan cehennemim olsa kaçarmıyım ateşinden?

Etime kancalar takılsa inler miyim derinden?

Neden bu denizde bir tek kara yok ayak basmaya?

İsmini sayıklamaya yeter mi çığlıklarım uğruna?

Zaman akmasa, dursada, yetmez hayat kavuşmaya!