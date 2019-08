Deniz kazalarının nedeni bilinçsizlik ve dikkatsizlik

YEŞİLÇAM yıldızlarından ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un, Bodrum'da sürat teknesiyle, denizde yüzen Gülseren Ayvazoğlu'na çarparak yaralaması, denizde yaşanan kazaları gündeme getirdi. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Kordinatörü Ayberk Olcay, denizdeki kazaların nedeninin bilinçsizlik ve eğitimsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Bodrum'da geçen cumartesi günü Adaboğazı Mevkii Akvaryum Koyu'nda meydana gelen olayda, kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzen Gülseren Ayvazoğlu, Gökhan Arsoy'un kullandığı 8 metrelik "Cigarettes" isimli sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle bacaklarından yaralandı. Ayvazoğlu, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait "Yaşam ambulans teknesi" ile hastaneye yetiştirildi. İlçedeki özel bir hastanede ameliyat edilen Ayvazoğlu'nun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Ayvazoğlu'na çarpan Gökhan Arsoy ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çok üzgün olduğunu belirten Arsoy, "Sahil Güvenlik tarafından aranıncaya kadar kaza olduğunun farkında bile değildim. Hemen Sahil Güvenliğe kendim gittim, denizde sırt üstü yatan hanımefendiyi görmediğim gibi, ayaklarına çarptığını dahi anlamadım. Gerek hukuki, gerekse kazada zarar gören hanımefendiye karşı vicdani ve insani yükümlülüklerim ne ise üstlenmeye hazır olduğumu kendisine ve yakınlarına bildirdim" dedi.

Denizde yaşanan bu son olay, yaz sezonunda meydana gelen çeşitli deniz kazalarını akla getirdi. 1999 yılında her biri kendi alanında uzman gönüllüler tarafından kurulan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin koordinatörü Ayberk Olcay, konu hakkında bilgi verdi. Bu sezon 15 deniz olayına müdahale ettiklerini belirten Olcay, "En gözde turizm merkezlerinden Bodrum'da görev yapıyoruz. Deniz kazaları her yerde oluyor. Bodrum deniz aktivitelerinin çok yoğun olduğu bir yer. Özellikle deniz olaylarını dikkatsizlik, insanların bilinçli olmaması ve eğitimsizliğe bağlayabiliriz. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denetimleriyle, yaşanan kazalarda son yıllarda azalmalar oldu. Deniz taşıtları kurallarına göre kullanıldığı zaman, kazaların olmayacağına inanıyoruz. Denize çıkıldığı zaman hepimiz, her şeyi en iyi bildiğimizi sanıyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu Göksel Arsoy'un oğlunun yaptığı kazaya da değinen Olcay, "Görüntü pek hoş değildi. Doğru müdahele ederek, hastaneye yetiştirilmesini sağladık. 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri ile koordineli olarak çalışıyoruz. Kurumlar arası dayanışmanın faydasını herkes görmüş oldu. O kazayı görenler, bizlere dikkatsizlikten kaynakladığını söylediler" diye konuştu.

