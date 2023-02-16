Deniz Keskin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Keskin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deniz Keskin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deniz Keskin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deniz Keskin 26 Ocak 1992 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deniz Keskin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deniz Keskin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Deniz Keskin'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Deniz Keskin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denizkeskin77/

http://www.facebook.com/deniz.keskin.7127

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Deniz Keskin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deniz Keskin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Deniz Keskin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deniz Keskin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2012 yılında Sandıklıspor

17 Temmuz 2014 yılında Manavgatspor

12 Ocak 2017 yılında Karacabey Birlik

10 Ağu 2017 yılında Ankara Adliye

6 Ağu 2021 yılında Bergama Bld

5 Ağu 2022 yılında Kepez Belediye

Deniz Keskin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deniz Keskin şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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