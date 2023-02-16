Deniz Kok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Kok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deniz Kok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deniz Kok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deniz Kok 12 Mart 2000 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deniz Kok Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deniz Kok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Deniz Kok'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Deniz Kok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deniz Kok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deniz Kok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deniz Kok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Antalyaspor U19

1 Temmuz 2018 yılında Antalyaspor U21

9 Ağu 2019 yılında Boluspor

6 Ağu 2021 yılında Alanyaspor

12 Ocak 2022 yılında Iğdır FK

30 Haziran 2023 yılında Alanyaspor

Deniz Kok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deniz Kok şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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