Deniz Muric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Muric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deniz Muric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deniz Muric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deniz Muric 6 Mart 1995 tarihinde Ixelles şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deniz Muric Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Deniz Muric'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Deniz Muric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deniz Muric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deniz Muric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deniz Muric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RE Bertrix

1 Temmuz 2017 yılında RUS Ethe

1 Temmuz 2018 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2021 yılında US Hostert

2 Ocak 2023 yılında UN Käerjeng 97

30 Haziran 2023 yılında US Hostert

Deniz Muric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deniz Muric şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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