Deniz Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Deniz Operasyon Sorumlusu görev tanımı nedir, Deniz Operasyon Sorumlusu ne iş yapar, Deniz Operasyon Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deniz Operasyon Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deniz Operasyon Sorumlusu Tanımı; Bağlı bulunduğu hatta çalışan gemilerin ve gemi adamlarının operasyonel işlemlerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak zamanında ve düzenli olarak yapan, göreviyle ilgili yazı, kayıt ve arşivleme hizmetlerini yerine getiren kişidir.

Deniz Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Deniz Operasyon Sorumlusu Maaşları

Deniz Operasyon Sorumlusu maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Deniz Operasyon Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deniz Operasyon Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Deniz Operasyon Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Deniz Operasyon Sorumlusu Ne İş Yapar?

Deniz Operasyon Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Deniz Operasyon Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Deniz Operasyon Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Deniz Operasyon Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 4323.60 olarak belirlenmiştir

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