Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından polis botları ve teknelerinin yanı sıra drone ile denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlama kararlarının ardından denetimlerini aralıksız şekilde sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'un Anadolu'dan girişi olan Kocaeli ve Yalova girişleri, Karadeniz'den Sarıyer girişi ve Avrupa'dan ise Silivri girişinde denetimlerini sürdüren ekipler denize açılması yasaklanan özel tekneler ve avcılık ruhsatı olmayan teknelere, denize açılmaları halinde hıfzıssıhha kanunu kapsamında idari para cezası kesiyor.

Öte yandan, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde gerçekleştirdikleri denetimlerin yanı sıra drone ile havadan da kontrollerini gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında ise özel tekne ve ticari gemilerin denize açılmasına izin verilmezken, uluslararası transit gemilerin İstanbul'da duraksamadan geçişine izin veriliyor.

Kaynak: İHA