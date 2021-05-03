Denizlerde ortaya çıkan, görüntü kirliliğin yanı sıra deniz hayatını tehdit eden deniz salyası diğer adıyla müsilajın ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı merak konusu oldu. Vatandaşlar Deniz salyası nedir, neden olur? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Soruların yanıtları haberimizde...

DENİZ SALYASI NEDİR?

Müsilaj, denizlerde görülen bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Deniz salyası denizdeki canlılığı için ciddi riskler oluşturmaktadır. Balıkların solungaçlarını tıkayarak solunumlarını engelliyor ve toplu balık ölümlerine neden oluyor. Bunun yanı sıra tekne motorlarına da zarar verecek bozulmalarına yol açıyor.

DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NASIL OLUŞUR?

Deniz salyası diğer ismiyle müsilaj olayı biyolojik, kimyasal ve fiziksel şartlar uygun olduğunda çeşitli denizel organizmaların çoğalması sonucu ortaya çıkan doğal bir olaydır. Son zamanlarda iklimsel koşulların deniz salyası oluşumda büyük oranda etkili olduğu görülmektedir. Özellikle durgun hava şartları ve rüzgarın az olduğu durumlarda yoğun olarak görülüyor. Denizdeki bitkisel organizmalar denilen fitoplanktonik organizmalar; deniz suyu sıcaklığının yüksek olmasıyla beraber ve ilkbaharın gelmesiyle, güneş ışığının da açı olarak fazla gelmesi ve günün uzun olması sebebiyle fotosentetik aktivitelerini arttırmaktadır. Böylece yoğun olarak çoğalma meydana geliyor ve bu organizmalar çeşitli şekillerde kimyasal maddeler salgılamaya başlıyor. Tüm bunların birleşmesiyle denizde yapışkan, sarımsı, jelimsi madde ortaya çıkmaktadır.