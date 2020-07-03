TRT Spor spikeri Deniz Satar istifa etti!

TRT Spor spikeri Deniz Satar, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Satar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hep TRT'de çalıştım. Çok sevdim, çok emek verdim. Bugün kendi isteğimle veda ettim." dedi.

KIYAFET REKLAMI YAPMIŞTI

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı sırasında maçı yorumlayan bir Instagram paylaşımı yapan Deniz Satar, paylaşımın devamında kıyafet reklamı yaparak dikkat çekmişti.

DENİZ SATAR KİMDİR?

1987 İzmir doğumlu olan güzel sunucu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu.

Üniversite döneminde birçok yerel ve ulusal televizyon kanallarında staj yaptı. 3.sınıfta TRT Müzik kanalında 'Şenlik Ateşi' adlı gezi programını sundu. Mezun olduktan sonra Trtspor kanalında İlk Baskı adlı sabah spor programının sunuculuğunu yaptı. Fanatik Gazetesi'nde editör. Ve aynı zamanda hafta sonları TRT Spor ekranlarında yayınlanan Spor Keyfi'ni sunuyor.