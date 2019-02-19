Deniz seferleri iptal mi? Neden? Hangi deniz seferleri iptal edildi?

İstanbul'da deniz trafiği sis engeline takıldı. İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E-5 Karayolunda da etkili oldu.

E-5 Karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkili olan sisin gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ARABALI VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi. Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

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