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Deniz seferleri sis nedeniyle iptal edildi

İstanbul'da deniz ulaşımı sis engeline takıldı. İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.

Deniz seferleri sis nedeniyle iptal edildi

İstanbul'da deniz trafiği sis engeline takıldı. İstanbul'da yoğun sis nedeniyle şehir hatları vapurlarının tüm seferleri iptal edildi.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E-5 Karayolunda da etkili oldu.

E-5 Karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkili olan sisin gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Deniz seferleri iptal mi? Neden? Hangi deniz seferleri iptal edildi?

ARABALI VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur  seferleri de iptal edildi. Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri  yapılamıyor.

Deniz seferleri iptal mi? Neden? Hangi deniz seferleri iptal edildi?

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