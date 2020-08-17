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Deniz Seki 10 kilo birden verdi!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki önceki gün Muğla’da sahne aldı. Deniz Seki’nin fazla kilolarından kurtulduğu görüldü. Deniz Seki, spor yaparak 10 kilo verdiğini belirterek, "Spor yapın, yaşantınıza heyecan katın. 10 kilo verdim yüzüme renk geldi" dedi. Seki, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Deniz Seki 10 kilo birden verdi!

Deniz Seki önceki gün Muğla'da sevenlerine müzik şöleni sundu. Güzel şarkıcının fazla kilolarından kurtulduğu gözlerden kaçmadı. Muhteşem dekolteli sahne kıyafetiyle sahneye çıkan Seki verdiği kilolarla ilgili de açıklama yaptı.

“10 KİLO VERDİM RAHATLADIM”

Daha önce mide küçültme operasyonu geçirdiğini belirten Deniz Seki uzun bir süredir yaşam koçu Şeyda Coşkun ile birlikte egzersiz yaparak yaklaşık 10 kilo verdiğini söyledi. Seki “Kilolarımdan kurtuldum kuş gibi hafifledim, yüzüme renk geldi, sağlıklı kalmak için spor yapın, yaşantınıza heyecan katın “ dedi

Seki yaklaşık iki saat süren performansında kendi eserlerinin yanısıra  Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve Yıldız Tilbe‘nin şarkılarına da yer verdi. Konserini Masal isimli şarkısı ile sonlandıran Deniz Seki'yi hayranları dakikalarca ayakta alkışladı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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