Deniz Seki Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Temmuz.1970

Deniz Seki kaç yaşında : 49

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Müzisyen, Şarkıcı

Deniz Seki doğum yeri : İstanbul

DENİZ SEKİ BİYOGRAFİSİ

Pop müzik şarkıcısı.

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbuldoğmuştur. Babası Antalya’lı olduğu için kendini Antalya’lı hissetmektedir. İlkokulu Maçka Süheyla Artem, orta ve lise eğitimimi de yatılı olarak Çamlıca kız Lisesi'nde okudu. Okulunu bitirdikten sonra, TRT İstanbul televizyonundakisunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olmaya karar verdi. İdealist bir yapıda olan şarkıcı sunuculuk yaparken içindeki müzisyen ruhunun çıkması biraz zaman aldı. Öyle ki, 1993 Yılında Melih Kibar'la tanışması sonucu müzik hayatına başladı.

Tesadüfler sonucu Melih Kibar'la tanışması ile reklam filmlerini seslendirmeye başladı. Daha sonraları Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu, Ege (şarkıcı), Ferda Anıl Yarkın, Zuhal Olcay ve Yaşar Günaçgün gibi şarkıcılara vokalistlik yaparak yoluna devam etti.

1995 Yılında, kendini iyice şarkı söylemeye hazır hissettiği anda, medeni cesaretini göstererek "POP - SHOW 95" Şarkı yarışmasına katıldı ve kendi yazdığı şarkı sözüyle 1. oldu.

Ve 1997 yılında, uzun çalışmalar sonucunda 1. albümü olan "Hiç Kimse Değilim" müzikseverlerle buluştu. Yaşadığı acı ya da tatlı duygu yoğunlukları, söz ve bestecilik kimliğinin ortaya çıkmasını sağladı.

25 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendine ait olan "Anlattım" isimli albümüyle bir kez daha sevenleriyle buluştu.Bu albümü ile başarısını daha da pekiştirdi.

3. Albümü "Şeffaf" Ocak 2002 tarihinde çıktı ve kendinden söz ettirmeyi de başarabildi. Bu albümde sırasıyla "Unutursun" ve "Yakamoz" isimli şarkılara klip çekildi.

4. albümü "Aşkların En Güzeli" Eylül 2003'te çıktı.Bu albümü ile çocukluğunun şarkılarını, günümüz müziğiyle yeni nesillelere taşımak, kaybolmaya yüz tutmuş 70'lerin Türkçe pop müziğinin asla kaybolmayacağını ve kaybolmaması gerektiğini anlatmaya çalıştı.

1999 yılında başrollerini Oktay Kaynarca ve Yalçın Dümer'le paylaştığı 'Can Dostum' adlı bir filmde oynadı. 2006 yılında "Lipton" markası için kendi yazıp bestelediği "LİptonOHH" parçasını da seslendirdi.

Deniz Seki, 18 Şubat 2010 tarihinde uyuşturucu ticaretine yardım etmek suçlamasıyla 8 yıl hapsi istenerek mahkemeye verilmiş ve 24 Şubat 2010 tarihinde tutuklanmıştır. 218 gün sonra 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmiştir.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Deniz Seki'yi ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın temyiz edildi. Yargıtay, verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını bozmuştu. Daha sonra da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başsavcılığın itirazını görüşerek, Seki hakkındaki son kararı verdi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin, Deniz Seki'ye ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçundan verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezasını 27 Mart 2014 tarihinde onadı. Daha önce 7.5 ay cezaevinde kalan Deniz Seki, yeniden cezaevine girecek. Yargıtay tarafından da onanan hapis cezası nedeniyle daha önce 7.5 ay cezaevinde kalan Seki'nin 4 yıl 2 ay daha cezaevinde yatması gerekiyor.

Deniz Seki, 15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandı ve 16 Kasım 2014 tarihinde cezasının geri kalan kısmını çekmek üzere cezaevine konuldu. Toplamda 3.5 yıl daha hapis yatacak olan Seki, cezasının son 1 yılında denetimli serbestlikten yararlanabilecek. Seki'nin en iyi koşullarda 2017'nin son aylarına doğru hapisten çıkabileceği belirtiliyor. Deniz Seki, 5 Haziran 2017 tarihinde tahliye olacak.

2011 yılında 100'e yakın konser ve program yaptıktan sonra birçok şarkının kendisine ait olduğu “Sözyaşlarım” adlı albümünü yayınladı.

2013 yılında Petek Dinçöz ile düet olarak "Artık Üzülmek İstemiyorum" adlı parçayı seslendirdi.

2013 yılında Deniz Seki; Nükhet Duru, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu, Musa Eroğlu, Niran Ünsal, Emre Altuğ, Kutsi, Rafet El Roman ve Kubat gibi müzik dünyasının ünlü yıldızlarının veliahtlarını aradığı ATV’nin yarışması “Veliaht” adlı yarışmada görev aldı.

Deniz Seki ünlü olmadan bir evlilik yapmıştır. 1989 yılında oyuncak fabrikası sahibi olan Turhan Başaranoğlu ile evlendi üç yıl evli kaldıktan sonra boşandı.

Müzisyen Hüsnü Şenlendirici ile birlikte oldu. Deniz Seki 2013 yılında turizmci Faruk Salman ile nişanlandı.

Deniz Seki, 2015 yılının Aralık ayında cezasını çekmekte olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde Atv'de oynamakta olan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı konuk oyuncu olarak oynadı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2009 yılında 7,5 ay, 2014 yılından beri de 2 yıl 6,5 ay hapis yatan Deniz Seki, sonunda kesinleşen cezasını yatıp 5 Haziran 2017 tarihinde tahliye oldu.

Tahliye olduktan bir müddet sonra nişanlısı Faruk Salman'dan ayrıldı. 2 Eylül 2017 tarihinde tekrar barıştılar.

Kanal D ekranlarında 14 Mart 2018 tarihinde başlayan Popstar 2018 yarışmasının yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır üstlendi. Yarışma programında; Bülent Ersoy, Deniz Seki, Can Bonomo ve Armağan Çağlayan, jüri koltuğuna oturacak.

Ödülleri :

2006 - 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri, En iyi Pop Kadın Sanatçı

2006 - 4. MÜ-YAP Müzik Ödülleri, Altın Albüm (Aşk Denizi)

2006 - Altın Nota 2005 Ödülleri, En iyi Müzik ve Yılın Şarkısı (Masal)

2013 - 2. OMÜ Medya Ödülleri, En İyi Kadın Şarkıcı

2014 - İstanbul Fm 20.Altın Ödülleri, En İyi Dilek Ödülü

Albümleri :

1997 - Hiç Kimse Değilim

1999 - Anlattım

2001 - Şeffaf

2003 - Aşkların En Güzeli

2005 - Aşk Denizi

2008 - Sahici

2011 - Sözyaşlarım

2014 - İz

Filmleri :

2015 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (konuk oyuncu) (Tv dizisi)

2012 - Eşruhumun Eşzamanı

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu

1999 - Can Dostum