Deniz Seki photoshop'u abarttı! Kötü yorumları engellemek için işte bu yöntemi seçti! Sevgilisi İrfan Özçelik ile tatilini sürdüren 50 yaşındaki şarkıcı Deniz Seki'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yaptığı shop yine olay oldu.

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Yaşadığı zor günleri geride bırakan Deniz Seki, fazla kilolarından kurtularak 36 bedene kadar düştü. Şimdilerde sevgilisi İrfan Özçelik ile tatilinin tadını çıkaran Seki son olarak tekne pozunu paylaştı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisine sunan Seki'nin son paylaştığı fotoğraf yine olay yarattı BACAĞINI YAMULTTU Fotoğraflarına shop uyguladığını her defasında reddeden Seki, son paylaştığı fotoğrafında bacağını yamulttu. Photoshop'un dozunu kaçıran şarkıcı yanlış uygulama ile bacağını yamulttuğu fotoğrafı Instagram hesabından gönderi olarak paylaşması sosyal medyada olay oldu. YORUMA KAPATTI Ünlü şarkıcı Seki Turkuaz rengi bikinisiyle verdiği pozu paylaşmadan önce uyguladığı shopla bacağının yamulmasına sebep olunca fotoğrafı yoruma kapatarak gelebilecek kötü yorumlara karşı önlemini aldı. deniz seki