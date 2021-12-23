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  3. Deniz Seki'den enteresan 'simit' desteği! "Hülya Avşar'a laf söyleyenin..."

Deniz Seki'den enteresan 'simit' desteği! "Hülya Avşar'a laf söyleyenin..."

Geçtiğimiz günlerde ülke ekonomisi hakkında konuşurken "Gerekirse simit yenecek" ifadelerini kullanmasıyla sebebiyle büyük tepki çeken Hülya Avşar'a ünlü şarkıcı Deniz Seki sahip çıktı. Seki, "Hülya Avşar'a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım." demesi dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında yorumlarda bulunarak "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmasının ardından sosyal medyada tepki çekmişti. Pek çok isim Avşar'ın bu sözlerini eleştirirken, Deniz Seki'den destek geldi. 

TAM DESTEK

Hülya Avşar'a sahip çıkan Seki,  "Hülya Avşar'a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Hülya Avşar çok özel bir kadındır. Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım yani. Harbi ısırırım ve ısırığımda çok kuvvetlidir" ifadelerini kullandı.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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