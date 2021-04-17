Ünlü şarkıcı Deniz Seki bu hafta İbo Show'un konukları arasında yerini alıyor. Yeni imajıyla ve verdiği kilolarla sık sık magazin gündemine gelen Deniz Seki'nin eski eşi merak ediliyor. Peki Deniz Seki'nin eski eşi kimdir? Turhan Başaranoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Turhan Başaranoğlu- Deniz Seki evliliği neden bitti? Sorularının cevabı haberimizde...

DENİZ SEKİ'NİN ESKİ EŞİ KİMDİR? TURHAN BAŞARANOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Deniz Seki ünlü önce olmadan 1989 yılında oyuncak fabrikası sahibi olan Turhan Başaranoğlu ile evlendi.3 yıl süren evliliklerinin ardından çift evliliklerini 1992 yılında sonlandırdı. Turhan Başaranoğlu yaptığı bir açıklamada Deniz Seki ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını ve flört aşamasındayken evlenmek istediklerini anlattı. Turhan Başaranoğlu Deniz Seki'den sonra ikinci kez evlendi.

17 yıl önce Deniz Seki ile evlenen Turhan Başaranoğlu, ikinci eşinin bir zamanlar Seki ile evli olduğunu bildiğini, bu yüzden de zaman zaman kıskançlık yaptığını söyledi.

Turhan Başaranoğlu'nun hayatı hakkında detaylı bir bilgiye ulaşamadığımız için bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir...

TURHAN BAŞARANOĞLU-DENİZ SEKİ EVLİLİĞİ NEDEN BİTTİ?

Deniz Seki'nin baba baskısından kaçmak istemesi sebebiyle 19 yaşındayken 1989 yılında hayatını Turhan Başaranoğlu ile birleştirdi. Çift 3 yıl evli kaldıktan sonra boşandı. Başarnoğlu Deniz Seki ile hiç kavga etmediklerini onun çok iyi bir ev hanımı olduğunu ve çok iyi kalpli birisi olduğunu söylediği açıklamada ayrılmalarının nedeninin Seki'nin sanatçı olma isteği olduğunu anlatarak yaşam tarzına ters olduğunu belirtti.