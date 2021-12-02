Deniz Seki'yi gören yine tanıyamadı! Her fotoğrafta bambaşka biri! Son paylaşımında derin dekoltesiyle ve yüzündeki farklılıkla dikkat çekmeyi başardı! Verdiği kilolarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Deniz Seki son paylaşımıyla yine konuşulmayı başardı. Her fotoğrafta bambaşka biri olarak takipçilerinin karşısına çıkan Seki'nin derin göğüs dekolteli kıyafeti oldukça beğenildi.

1 13 Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden kendisine gelen 'photoshop' eleştirilerine isyan etti.