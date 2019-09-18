Deniz suyu ısınan Karadeniz'de balık avı azaldı

KARADENİZ'de son 40 yıldır yaz ortalamasının 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükselmesi balık avcılığını da etkiledi. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle hedeflenen miktarlarda balık avı yapılamayınca fiyatlar da düşmedi.

Karadeniz'de balık avı sezonunun açılmasının ardından tezgahlardaki balık çeşitliliğinde artış sürüyor. Ancak Karadeniz'de son 40 yıldır yaz ortalamasının 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükselmesi balık avcılığını da etkiledi. Deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle hedeflenen miktarlarda balık avı yapılamayınca fiyatlar da düşmedi. Balık sürülerinin deniz suyu sıcaklığının daha soğuk olduğu kuzeye yönelmesiyle sınırlı avlanan balıkların fiyatları arttı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda sezonun ilk günlerinde 5-10 lira arasında satılan istavrit 18-20 liraya çıktı. Tezgahlarda bulunan mezgit balığı 30-35 lira, barbun 40 lira, 1,5 kilogramlık kalkan balıkları 90 lira, deniz levreği 35 lira, somon balığı ise 30 liradan satılıyor. Balıkçılar havaların soğuyup deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte balık miktarının artacağını, fiyatların ise düşeceğini belirtti.

Balıkçı Mustafa Çabuk, 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek avcılığa başladıklarını belirterek, "İlk başta balığın çok olacağını düşündük ancak beklediğimiz gibi olmadı. Palamut balığı sezon başından beri çok az çıktı ve sezonun geri kalanında da olacağını düşünmüyoruz. Bunun haricinde, mezgit, barbun, istavrit, çinokop balığı tezgahlarımızda bulunuyor. Ancak fiyatlarımız balığın az olmasından dolayı biraz yüksek. Sezonun ilk günlerinde istavrit 5-10 lira arasında değişiyordu, bugünlerde ise 18-20 lira arsında satılıyor. Mezgit balığında bir değişiklik olmadı, başladığı fiyatlarda devam ediyor. 30-35 lira civarında satıyoruz. Barbun balığı da çok az bu sene 40 lira civarında satıyoruz. Sezonun geri kalanında fiyatların çok düşeceğini düşünmüyorum ama havalar biraz daha soğursa balığın bol olacağını düşünüyoruz" dedi.

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DHA