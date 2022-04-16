Deniz Trafik Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Deniz Trafik Kontrolörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Deniz Trafik Kontrolörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Deniz Trafik Kontrolörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Deniz Trafik Kontrolörü görev tanımı nedir, Deniz Trafik Kontrolörü ne iş yapar, Deniz Trafik Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deniz Trafik Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Deniz Trafik Kontrolörü Tanımı;
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Deniz Trafik Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Deniz Trafik Kontrolörü Maaşları
Deniz Trafik Kontrolörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Deniz Trafik Kontrolörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deniz Trafik Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4323.05
Meslek Adı :
Deniz Trafik Kontrolörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Gemi trafik hizmetleri merkezlerinde sorumluluk sahası içerisinde gemi trafiğini izleyerek seyir emniyetini sağlamaya yardımcı olan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Deniz Trafik Kontrolörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Gemi trafik hizmetleri alanı içersindeki aktif katılımcı gemilere ? Trafik Organizasyon Hizmeti? vermek,
b) Gemi trafik hizmeti alanı içersindeki aktif katılımcı gemilere ? Bilgi Hizmeti? vermek.
c) Gemi trafik hizmet alanı içersindeki aktif katılımcı gemilere istendiğinde veya gerektiğinde ? Seyir Yardımı Hizmeti? vermek, d) Gemi trafik hizmetlerinde tüm trafik akışının düzen ve emniyetinin artırılmasını sağlamak.
e) Gemilerin ulusal ve uluslar arası kural, tüzük ve yönetmeliklere uyup uymadığını kontrol etmek,
f) Kural, tüzük, yönerge ve yönetmelik ihlalleri saptadığında Gemi Trafik Hizmetleri baş operatörüne rapor etmek ve ilgili formu doldurup, imzalayarak Gemi Trafik Hizmetleri baş operatörüne iletmek,
g) Sektörün tüm aktif katılımcı gemileri tanımlamak ,etiketlemek,gemilerin özelliklerini veri tabanından kontrol etmek,
h) Talep edildiği takdirde gemilere güncellenmiş hidro/meteorolojik bilgileri sağlamak
i) Ayrılan bir geminin sonraki sektör operatör tarafından izlendiğinden emin olmak.
j) Türk boğazları gemi trafik hizmetleri alanından çıkan geminin TBGTH?ye katılımını sonlandırmak,
k) Konusuyla ilgili diğer görevleri yerine getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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