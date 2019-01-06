Deniz Türkali Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ TÜRKALİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 15.Kasım.1944

Deniz Türkali kaç yaşında : 75

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Deniz Türkali doğum yeri : İstanbul

DENİZ TÜRKALİ BİYOGRAFİSİ

Deniz Türkali, 15 Kasım 1944 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi Merih Pirhasan, babası Vedat Türkali’dir. Yönetmen ve senarist Barış Pirhasan'ın ablasıdır. Nişantaşı Kız Lisesinde okudu, Şişli Koleji'nden mezun oldu. Lisede okurken Tiyatro ile ilgilendi. Liseden sonra Konservatuar Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2 yıl okuduktan sonra tiyatro eğitimine Londra'da devam kararı alıp İngiltere’ye gitti. 1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile orada tanışıp evlendi.

Deniz Türkali, Londra'da tiyatro eğitiminin yanında müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Birçok ülkede konserler verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir sure Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı. “Küçük sevinçler bulmalıyım”, “Her şey satılık” gibi tek kişilik tiyatro oyunlarında oynadı.

Radyoda ve televizyonda programlar yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi. Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı. “Beyoğlu” dergisinde köşe yazıları, “Kriter” dergisinde Avrupa Birliği ülkeleri sinema tanıtım yazıları yazdı.“Şehvet” adlı bir albümü var.

Barış Pirhasan ve Yavuz Özkan’la “Atıf Yılmaz Stüdyo”sunu kurdu.

Deniz Türkali Ayşe Arman ile yaptığı bir röportajında Vasiyetini

“Açıklamak istiyorum ki, uygulamaya mecbur kalsınlar! Hem insan bir kere ölüyor: Girit Adası'na götürüleceğim. Orada bir sal hazırlanacak. Salın üzerine yatırılacağım. Üzerimde beyaz bir elbise olacak. Yüzüm açık kalacak. Her tarafımda çiçekler. Üzerime içkiler dökülecek. Ve sal denize itilecek. Derken herkes elindeki ateşli okları fırlatacak. Ve ben denizin ortasında yanmaya başlayacağım... Bu bir film sahnesi aslında. Ama benim vasiyetim olmasında da bir sakınca yok!”

şeklinde açıklamıştır.

Evlilikleri : 1.eşi: 1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlendi. Boşandı. Zeynep Casalini (d.1970) adında bir kızı vardır.

2. eşi: 1974 yılında Yönetmen Atıf Yılmaz ile evlendi. Deniz Türkali'nin resmi soyadı da Atıf Yılmaz'ın asıl soyadı olan Batıbeki'dir. Atıf Yılmaz 5 Mayıs 2006 tarihinde vefat etmiştir.

Deniz Türkali 2011 yılından sonra Liseden arkadaşı Kemal Öncü ile beraber olmaya başladı.

Ödülleri :

1995 - 7. Ankara Film Festivali - Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu (Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2014-2015 - Fü: Murat Mahmutyazıcıoğlu - Tiyatro İkincikat

2012 - Altın Ejderha: Roland Schimmelpfennig - Tiyatro Dot

2011 - Bulanık: Simon Stephens - ikincikat Proje 1

2010 - limonata : Sami Berat Marçalı - ikincikat-tiyatro

2009 - Pazar Günkü Cinayet: Wolfgang Ebert - Tiyatro Kedi

2008 - Çalıkuşu: Reşat Nuri Güntekin - Tiyatro Kedi

2007 - Müzikaldeki Hayalet: Dave Reiser - Jack Sharkey - Tiyatro Kedi

2004 - Kamelyalı Kadın: Alexandre Dumas (oğul) - Tiyatro Kedi

2001 - Zelda: Willard Simms - Tiyatro İstanbul

1988 - Dallar Yeşil Olmalı: Vedat Türkali - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1980 - İyi Bir Vatandaş Aranıyor: Ataol Behramoğlu - Ankara Sanat Tiyatrosu

2010 - 2011 yılları arasında senaryosunu babası Vedat Türkali’nin yazdığı, yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı “Fatmagül'ün Suçu Ne?” adlı dizide başrolü Beren Saat oynarken Deniz Türkali; Kaan Taşaner annesi olan Perihan Yaşaran karakterini oynamıştır. Dizide diğer rolleri ise Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Engin Öztürk canlandırmıştır.

2015 yılında başrollerinde Özcan Deniz, Hatice Şendil, Begüm Kütük ve Gürbey İleri'nin olduğu “Kaderimin Yazıldığı Gün” adlı dizide Saadet Deniz karakterini canlandırdı.

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

1982 - Mine (Sinema Filmi)

1978 - Minik Serçe (Sinema Filmi)

1977 - İbo İle Güllüşah (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2003 - Şıh Senem (TV Dizisi)

2003 - Günahım Neydi Allahım (TV Dizisi)

2002 - Her Şey Aşk İçin (TV Dizisi)

1977 - İbo İle Güllüşah (Ortak Yapımcı) (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2015 - Kaderimin Yazıldığı Gün (Saadet Deniz)(TV Dizisi)

2013 - 2014 - Galip Derviş (Pervin Uçar) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Perihan Yaşaran) (TV Dizisi)

2007 - Kelebek Çıkmazı (Genç Nilgün) (TV Dizisi)

2007 - 2008 - Dudaktan Kalbe (Şahika) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (TV Filmi)

2005 - Düşler ve Gerçekler (Sebahat) (TV Dizisi)

2004 - Damatlık Şapka (Kısa Film)

2003 - Peki Olur Şekerim (TV Filmi)

2003 - Hürrem Sultan (Valide Sultan) (TV Dizisi)

2002 - Her Şey Aşk İçin (TV Dizisi)

2000 - Ayışığı Sonatı (Kısa Film)

1999 - Eylül Fırtınası (Şerife Teyze) (Sinema Filmi)

1997 - Nihavend Mucize (Deniz Türkali) (Sinema Filmi)

1993 - Tatlı Betüş (TV Dizisi)

1993 - Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar (Melek) (Sinema Filmi)

1992 - Düş Gezginleri (Olay) (Sinema Filmi)

1991 - Safiyedir Kızın Adı (TV Dizisi)

1991 - Deniz Gurbetçileri (Sırtlan Zehra) (TV Dizisi)

1988 - Arkadaşım Şeytan (Lavinya) (Sinema Filmi)

1985 - Dul Bir Kadın (Gönül) (Sinema Filmi)

1982 - Seni Kalbime Gömdüm (Ayla) (Sinema Filmi)

1979 - Adak (Psikolog) (Sinema Filmi)

1977 - İbo İle Güllüşah (Oya) (Sinema Filmi)

Yazım Ekibi :

1977 - İbo İle Güllüşah (Senaryo Araştırma) (Sinema Filmi)