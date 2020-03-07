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Deniz Türüç kadroda yok

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türünç, yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle kadroda yer almadı.

Deniz Türüç kadroda yok

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türünç, yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle kadroda yer almadı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Denizlispor arasında oynanacak olan maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcu Deniz Türüç kadroda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada Türüç'ün geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlandığı ve kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA




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