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  3. Deniz Türüç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Deniz Türüç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Deniz Türüç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Deniz Türüç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıklanmıştı.

Turuncu-lacivertli takımın milli futbolcusu Deniz Türüç, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor” ifadelerine yer verdi.

Deniz Türüç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı!

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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