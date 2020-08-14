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Deniz Türüç ve Harun Tekin, Kasımpaşa yolunda!

Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusu Harun Tekin ve Deniz Türüç, Kasımpaşa ile prensipte anlaştı.

Deniz Türüç ve Harun Tekin, Kasımpaşa yolunda!

Transfer döneminin tüm heyecanıyla devam ettiği Süper Lig'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin iki tecrübeli oyuncusu Harun Tekin ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Oyuncular ile prensipte anlaşılırken resmi imzaların atılması an meselesi. Kasımpaşa'nın kalecisi Fatih Öztürk ile yollarını ayırdığı iddiaları ortaya atılmıştı.

TRT Spor'un haberine göre, Kasımpaşa, Deniz Türüç için Fenerbahçe'ye kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe'de kanat bölgesine iki transfer düşünülürken kadrodaki isimlerden Deniz Türüç, Kasımpaşa'nın yolunu tutabilir.

Deniz Türüç ve Harun Tekin, Kasımpaşa yolunda!

Bunun dışında Kasımpaşa, Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin’i transfer etmek için görüşmelere başladı. Kaleci Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa, kaleci transferi için harekete geçti. Bilindiği gibi sarı lacivertliler, kaleci arayışlarına başlamış ve Menemensporlu Selmani için girişimde bulunmuştu. 

Deniz Türüç ve Harun Tekin, Kasımpaşa yolunda!

Öte yandan Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas için Alanyaspor 5 milyon Euro istedi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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