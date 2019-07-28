Deniz Türüç’ün Galatasaray’dan istediği rakam

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kaptanı Deniz Türüç, Galatasaray ile görüştü.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da takım kaptanı Deniz Türüç, kulübün izni ile Avusturya'da Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü. İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yıllık 1.2 Milyon Avro garanti ücret alan Deniz Türüç, Galatasaray'dan yıllık 1.8 Milyon Avro garanti ücret ve 3 yıllık imza istedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Galatasaray arasında gerçekleştirilen bonservis ücreti pazarlığında anlaşma sağlandı. Galatasaray, Deniz Türüç transferi karşılığında 3 Milyon Avro ve Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak vermeyi taahhüt etti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir bu teklife olumlu yanıt verdi.

Kaynak: İHA