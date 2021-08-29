Deniz Uğur aşka geldi! Dudak dudağa paylaşımı olay oldu!

Adını Feriha Koydum, Zalim İstanbul gibi, bir zamanın en çok izlenen dizilerinde yer alan Deniz Uğur'un sosyal medya hesabında eşi Erdinç Gülener ile yaptığı paylaşım takipçilerinin tepkisine neden oldu. Eşiyle dudak dudağa çekilmiş fotoğrafını "Bir gün herkes içtenlikle mutluluğu öğrenecek" notu ile paylaşan Uğur, saatler sonra paylaşımını sildi.

TAKİPÇİLERİ İKİYE AYRILDI!

Uğur'un romantik paylaşımı ardından takipçileri ikiye ayrıldı. Bir kesim bu kareyi gayet doğal ve romantik bulurken, diğer kesim ise "mahremiyet denen bir şey var" yorumlarında bulundu. Aradan saatler geçmesinin ardından Deniz Uğur paylaşımını sildi.

DENİZ UĞUR VE ERDİNÇ GÜLENER NE ZAMAN EVLENDİ?

Deniz Uğur 3. kez nikah masasına oturarak, meslektaşı Erdinç Gülener ile evlendi. Gökçeada'da sade bir nikah ile dünya evine giren çifte, nikahlarında yakın dostları eşlik etti. 47 yaşındaki Deniz Uğur daha önce iki kez evlilik yaptı. İlk eşi İsmail Hakkı Sunat olan Deniz Çakır'ın 2. evliliği ise Reha Muhtar ile oldu. Deniz Uğur'un 3 tane çocuğu var.