Deniz Uğur'dan duygulandıran paylaşım

Üç çocuk annesi oyuncu Deniz Uğur, dokuz yıl önce meme kanserine yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmuştu. Uğur, o dönemlerde çocukları ile birlikte çekilen fotoğrafını İnstagram hesabında paylaştı. 49 yaşındaki oyuncu, yaşanan tüm zorlukların gelip geçici olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Dünya hayatında herhangi bir rahatsızlığın içinden geçenleriniz varsa bilin ki, kaybettiğinizi sandığınız her şeyi geri kazanıyorsunuz ve sonra hayat daha anlamlı, daha güzel oluyor."

"RUHUN ALGILADIĞI MUTLULUK ÖZE DAYALI VE KALICI"

Başkalarını çok zorlayan durumlardan etkilenmiyorsunuz çünkü her şeyin geçeceğini, o sırada ne oluyorsa sizin gelişmeniz ve hayatın daha iyiye, daha güzele dönmesi için olduğunu biliyorsunuz. Hayat durmadan dönüşüyor. Egonun algıladığı haz dış koşullara bağlı ve geçici, ruhun algıladığı mutluluk öze dayalı ve kalıcı. Evrenin yaratılış sebebi, varlığın yokluğa tercih edilme nedeni sevgidir ve olan güzeldir.

Deniz Uğur'un duygulandıran paylaşımı takipçilerinin ilgi odağı oldu.