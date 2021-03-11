Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO seferleri iptal edildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan uyarıların ardından fırtına sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), internet sitesinde bazı seferlerin iptal edildiğini duyururken Çanakkale Boğazı'nda da birçok sefer yapılmayacak. İşte iptal olan seferler...
Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından bazı feribot seferleri iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Meteoroloji günlerdir uyarıyordu, kuvvetli yağış ve fırtına geldi!
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması da fırtına sebebiyle bazı seferlerinin iptal olduğu bilgisini paylaştı.
- Bozcaada'dan saat 10.00,
- Geyikli'den saat 11.00
- Gökçeada'dan saat 07.00-13.00,
- Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.