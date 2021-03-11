Deniz ulaşımına fırtına engeli: BUDO seferleri iptal edildi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan uyarıların ardından fırtına sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), internet sitesinde bazı seferlerin iptal edildiğini duyururken Çanakkale Boğazı'nda da birçok sefer yapılmayacak. İşte iptal olan seferler...

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