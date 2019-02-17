Deniz Ulaşlı Atlı ilk kişisel resim sergisini açtı

Mersin'de öğretmenlik yapan Deniz Ulaş Atlı, Adana'da ilk kişisel resim sergisini açtı.

Adana Ressamlar Derneği Sanat Galerisinde, eserlerini sanatseverlerle buluşturan 29 yaşındaki Deniz Ulaş Atlı, daha önce karma sergilere katıldığını ancak ilk olarak kişisel bir sergi açtığını söyledi.

Resme küçük yaştan beri başladığını ifade eden Atlı, klasik sanatlarla ilgili olarak ilk başta Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittiğini, ondan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sanat Fakültesinde öğrenimini sürdürdüğünü kaydetti. Atlı, "Bu sergilediğim eserler 3 yıllık bir çalışmamın üründür. Bunları yaparken analitik psikolojinin kurucusu olarak kabul edilen Carl Gustav Jung'tan etkilendim. Tüm dünyanın, psikoloji ve psikiyatriye bakış açısında büyük yenilikler yapan İsviçreli psikiyatrın Kırmızı Kitabı'nı okumuştum. Sergimin adını da o yüzden Kırmızı Kitap koydum. Jung'un çok önemli bir kitabı olduğu için ona atıfta bulunmak istedim. Bu çalışmaları bir ayna gibi düşünün. Burada daha çok sıkıntısı olan insanlar dışında, bir öteki yanımızla da ve yüzleşmek istedim. Yaşadığımız, üzerimize gelen sıkıntıları hatırlatmasını istediğim için öyle çizdim. Ayrıca ek olarak soyut çalışmalar da yaptım" dedi.

Serginin açılışına Adana Ressamlar Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Adana Ressamlar Derneği Sanat Galerisi'nde 18 eserden oluşan sergi bir hafta süreyle açık kalacak.

Kaynak: İHA