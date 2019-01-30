Deniz ve sahillerden 39 bin 533 metreküp atık toplandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), geçen yıl deniz yüzeyi, sahil, kıyı ve halka açık plajlardan 39 bin 533 metreküp atık toplanırken, denizi kirlettikleri tespit edilen 87 deniz aracına da 5 milyon 710 bin 448 lira idari para cezası kesildi.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, İBB, deniz, sahil, kıyı ve halka açık plajların temiz tutulması için yoğun çaba gösteriyor. Bu alanda görevli Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, "Denizlerimize gözümüz gibi bakıyoruz" sloganıyla hareket ediyor.

Deniz yüzeyi denetim faaliyetleri için çoğu çevre mühendisi 50 personel, 2 deniz uçağı, 4 insansız hava aracı, kıyılara yerleştirilen 82 kamera, 10 temizlik teknesi ve 3 denetim botuyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Bu alanda faaliyet gösteren ekipler, 2018'de 5 milyon metrekarelik deniz yüzeyini 8 temizlik teknesiyle sürekli tarayarak, bir yılda 4 bin 613 metreküp katı atık topladı. Deniz yüzeyini temizlemekle görevli ekip, envanterine 2 temizlik teknesi ekleyerek çalışmalarına hız verirken kıyılardan sorumlu ekipler de boş durmadı.

31 ekipten oluşan 186 personel ise 515 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridini yıl boyunca temiz tuttu. Bu çerçevede, kıyılardan bir yıl içinde 19 bin 488 metreküp katı atık toplandı. Geçen yıl deniz yüzeyi, sahil, kıyı ve halka açık plajlardan ise 39 bin 533 metreküp atık toplandığı belirlendi.

Halka açık plajlarda ise 256 personel, yaz sezonu boyunca çalışarak 15 bin 432 metreküp atık toplayarak bertaraf tesislerine gönderdi. Ayrıca kıyı ve plajlar, 2 milyon 669 bin 751 kilogram yosundan temizlendi. Haliç ve dere ağızlarından ise 79 bin 766 metreküp çamur çıkartıldı.

- Denizi kirleten araçlara ceza

Temizlik faaliyetleri yürüten İBB ekipleri, 2018'de denizi kirletenlere de göz yummadı. Geçen sene denizi kirlettikleri tespit edilen 87 deniz aracına 5 milyon 710 bin 448 lira idari para cezası uygulandı.

Gemilerin atıklarının alınması işi kapsamında ise 5 bin 595 deniz aracından 186 bin 804 metreküp atık alındı. 20 bin 709 metreküp petrol türevli atık yağı ise ekonomiye kazandırıldı.

- Bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri

İBB, deniz ve kıyı temizliği konusunda vatandaşları bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak için eğitim başta olmak üzere değişik alanlarda da faaliyetler yürütüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının gerçekleştirdiği "Denizlerimiz Temiz Kalsın" eğitim projesiyle 2018 eğitim ve öğretim yılı içerisinde pek çok okulda, 6 bin 245 öğrenciye çevre bilinci eğitimi verildi.

Kaynak: AA