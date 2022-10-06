Bir dönem ekranların en sevilen dizilerinden biri olan ve 1287 bölüm ekranlara gelen günlük dizi Deniz Yıldızı sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Özellikle Banu karakterinin sahneleri paylaşılan dizide, karaktere hayat veren Begüm Topçu'nun kim olduğu da pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Deniz Yıldızı Banu kimdir? Begüm Topçu kimdir, nereli, kaç yaşında, kiminle evli? İşte Deniz Yıldızı Banu son hali...

DENİZ YILDIZI BANU KİMDİR? BEGÜM TOPÇU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, KİMİNLE EVLİ? İŞTE DENİZ YILDIZI BANU SON HALİ...

Toplamda 7 sezon ekranlara gelen ve dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Deniz Yıldızı'nda fakir bir ailenin kızı olarak yaşayan, ailesine tıp okuduğuna dair yalan söyleyen, zengin arkadaşlarına ayak uydurmak için yapmadığını bırakmayan Banu karakterinin gerçekte kim olduğu merak edilip araştırılıyor.

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Dizinin en renkli karakteri olan Banu'ya oyuncu Begüm Topçu hayat vermektedir.

Begüm Topçu, 3 Haziran 1985 yılında Ankara'da doğmuştur. Mimar Kemal İlkokulu'nda okuduktan sonra Seyranbağları Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamış ve ardından Hacette Devlet Konservatuvarı'da Tiyatro bölümünde okumuştur. Lisede okuduğu dönemden beri çeşitli projelerde yer alan Topçu, Deniz Yıldızı dizisindeki set arkadaşı Cantuğ Turay ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştur.

Evli ve 2 çocuk annesi olan oyuncu, şu sıralar oyunculuk kariyerine ara vermiştir.

Begüm Topçu'nun yer aldığı projeler:

DİZİ:

Kınacılar Konağı – Asiye (2008)

Deniz Yıldızı – Banu Türkoğlu | Başrol Oyuncusu (2009-2015)

Aşkların En Güzeli – Zeyno Güneş | Başrol Oyuncusu (2015)

Acemi Anneler – Sevda Yılmaz | Başrol Oyuncusu (2020-Halen)

SUNUCULUK:

Hoş geldin Çocuk Programı – TRT (2005)

Er Meydanı – TRT (2007)

Ankara Yıldızı Radyo Programı – TRT FM (2015-2016)

KISA FİLM:

Bir Tesadüf Sinema Filmi (2014)

REKLAM:

Lasstik (2013)

ALBÜM:

Ogün Dalka’nın Renk Albümünde “UYAN” Adlı Parçasını Seslendirmiştir. (2012)

SESLENDİRMEN:

Gece Dostları Reklam Ajansı-Ulusal Kadın Seslendirme

OYNADIĞI OYUNLAR:

Peynirli Yumurta (2007)

Matruşka (2008-Halen)

Totti -Baş Belası- (2011)

Senden Benden Bizden (2011)

Şu İşe Bak (2011-Halen)

Dehşet Odası (2011-2013)

Laga Luga (2012-2013)

Kuklacı (2012-2014)

Bu Bir Oyun Değil (2014-2016)

Cerrah (2014-Halen)

Aşk Kaşıntısı (2015-2016)

On Dakika Ara (2015-Halen)

Bavul (2016-2017)

Aşk Olsun -Şarkı ve Şiir Dinletisi- (2016-Halen)

Küçük Bir Aşk Masalı (2017-Halen)

Bir Varmış Bir Yokmuş (2018-Halen)

Büyük Sürpriz (2019-Halen)

Fosforlu Cevriye (2019-Halen)

YÖNETTİĞİ OYUNLAR:

-Çocuk Oyunları-

Baş Bela Mikroplar (2008)

Şirinler Müzikali (2012)

Bahçıvan Amcanın Altınları (2012)

Elmanın Yarısı (2012)

Çizmeli Kedi (2013-Halen)

Çiçeğim Solmasın (2013)

Hayvanlar Alemi (2014)

Şirinler (2016)

Cinderella (2016)

Güzel Ve Çirkin (2017)

Oz Büyücüsü (2018-Halen)

-Özel Gruplar-

Bir Şahane Masal (2013)

Hisseli Harikalar Kumpanyası (2014)

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası

KONSERVATUVAR OYUNLARI:

-Oyuncu-

Keşanlı Ali Destanı (2005)

Ben Ulrike Bağırıyorum (2007)

7 Kadın Müzikal (2007)

EKİN TİYATROSU:

-Oyuncu-

Cıbıl Kurt Çocuk Oyunu (2008)

ANKARA SANAT TİYATROSU (AST):

-Oyuncu-

Töre (2009)

Deniz Kızı ve Sevimli Korsanlar (2009)

Camille - Taşın Kalbi | Başrol Oyuncusu (2016-2017)