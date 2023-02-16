Deniz Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deniz Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deniz Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deniz Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deniz Yilmaz 12 Ocak 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Deniz Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deniz Yilmaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JSM yapmaktadır. Deniz Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Deniz Yilmaz'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Deniz Yilmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denizyilmazzz5/

Deniz Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deniz Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deniz Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deniz Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fenerbahçe U19

14 Eylül 2020 yılında Amed SK

26 Temmuz 2021 yılında Kahramanmaraş

30 Ağu 2022 yılında Bursa Yıldırım

Deniz Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deniz Yilmaz şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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