Deniz Zeyrek Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ ZEYREK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1972

Deniz Zeyrek kaç yaşında : 47

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Meslek : Gazeteci

Deniz Zeyrek doğum yeri : Kars

DENİZ ZEYREK BİYOGRAFİSİ

Hürriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği Görevindedir.

Deniz Zeyrek, 1972 yılında Kars’ta doğmuştur. Liseyi Susuz Kazım KarabekirÖğretmen Lisesi’nde yatılı okudu. Resim okuyup mektepli bir ressam olma hayali kurarken öğretmenin yönlendirmesiyle kimyacı oldu. Gazi Üniversitesi ile ODTÜ’de Kimya ve Biyoloji okudu.

ODTÜ’de öğrenciyken çıkardıkları dergiye yazı yazıp, karikatürler çizdi. Aynı dönemde kültür-sanat dergilerinde yazıları yayınlandı.

Gazeteciliğe 1994 yılında Evrensel Gazetesi’nde kültür-sanat muhabiri olarak çalışmaya başladı. Bosna’daki insanlık dramını takip ederken, diğer dış politika konularıyla da ilgilenmeye başladı. 1996 yazında Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro ile de ayaküstü söyleşi yapma fırsatı bulduğu Habitat Zirvesi, kültür sanat muhabirliğinden tamamen uzaklaşıp dış politika muhabirliğini tercih etmesine vesile oldu. İlk sayısının yayınlandığı 13 Ekim 1996 tarihinde girdiği Radikal gazetesine Dış Politika Muhabiri olarak geçti. Afganistan, Kosova, Bağdat, Filistin, Kuzey Irak gibi kriz bölgelerinde çalıştı. Enerji diplomasisi konusunda uzmanlaştı. 2003 yılında Radikal’in Ankara Haber Müdürü, 2011’de de Ankara Temsilcisi oldu.

“ABD Dış Politikası: Karar Alma Mekanizmaları”, “AB Haberciliği”, “Kriz Ortamında Gazetecilik” gibi alanlarda, uluslararası katılımı olan burslu eğitim süreçlerine dahil oldu.

Dış Politika haberciliği ve enerji diplomasisi alanında yoğunlaşan Zeyrek, uzun süre Çağdaş Gazeteciler Derneği yönetiminde yer aldı. Bir dönem Diplomasi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Deniz Zeyrek, Prof. Doğan Tılıç’ın koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye’de Gazetecilik” adlı kitabın editörleri arasındaydı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Düşünce Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğü ile ilgili kritik içtihatlarının dilimize çevrilip, Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları tarafından kitap olarak basılmasına dair proje ekibinde yer aldı.

MGK Genel Sekreterliği’nin ülkeyi bir psikolojik harp alanına çeviren gizli yönetmeliğine ilişkin haberiyle Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü aldı.

Deniz Zeyrek, evlidir ve Yağmur adında bir kızı vardır. Deniz Zeyrek’in En büyük hobisi, küçük atölyesinde müzik dinleyip, resim yapmaktır. Bir de dinlemek için eski plakları toplamak. Genetik dünyasındaki gelişmeleri de yakından takip etmektir.

18 Aralık 2013 tarihinde Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilciliği görevini üstlendi