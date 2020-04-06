DenizBank'tan, koronavirüs salgınına karşı yürütülen dayanışmaya 10 milyon TL destek

İSTANBUL (AA) - DenizBank, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde başlatılan dayanışma kampanyalarına destek olmak amacıyla 10 milyon lira kaynak ayırdığını duyurdu.

DenizBank'tan yapılan açıklamada, bankanın, salgınla mücadele doğrultusunda Türkiye'nin 81 ilinde 14 bine yakın çalışanla başta toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı her türlü önlemi hızla aldığı ifade edildi.

Bu dönemde, 700'ü aşkın şubede, müşterilerin ve çalışanların süreci en az hasarla geride bırakabilmesi adına ilk günden itibaren azami çaba gösterildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şubelerimizde, sağlık çalışanlarımız gibi kamu hizmeti verdiğinin bilinciyle kendi sağlıklarını bir yana bırakarak, emeklilerimizin maaş, çiftçilerimizin müstahsil ödemelerini aksatmadan gerçekleştiren, KOBİ'lerimizin ve bireysel müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan çalışanlarımıza bu vesileyle teşekkür ederiz. Attığımız adımlar ve aldığımız tüm önlemlere ilaveten, gerek sağlık gereçleri tedarikine gerek nakdi ve erzak şeklinde yapılan yardımlara katkı sağlamak amacıyla; toplamda 10 milyon lira kaynak ayırdığımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA