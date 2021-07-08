DenizBank'tan MTV ve trafik cezaları için önemli kolaylık! Faizsiz ve ücretsiz 3 taksit yapılacak
DenizBank, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezası ödemelerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar faizsiz, ücretsiz ve 3 taksit imkanı ile yapılabileceğini duyurdu:
Araç sahiplerinin yılda iki kez ödemekle yükümlü olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti için ödemeler başlarken DenizBank vatandaşlara önemli bir hizmet sunuyor. Bu konuda açıklama yapan Hıçkıran," MTV ve trafik cezası ödemelerinin, DenizBonus Bireysel Kredi Kartları ve Business Kredi Kartları ile 2 Ağustos 2021’e kadar, faizsiz ve ücretsiz 3 taksit imkanı ile yapılabileceği kampanyamızı hayata geçirdik." dedi.
Hıçkıran önümüzdeki dönemde müşteri ihtiyacını odağına alan çalışma ve çözümlerimizi sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.