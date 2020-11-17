Koronavirüs salgının vurduğu dizilerden biri de Menajerimi Ara olmuştu. Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir'in koronaya yakalandığı açıklanmıştı. 1 oyuncu daha koronaya yakalandığı öğrenildi. Peki Denizcan Aktaş koronavirüs mü oldu? | Denizcan Aktaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

DENİZCAN AKTAŞ KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Denizcan Aktaş koronavirüse yakalandı. Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım şu ifadelere yer verdi:

"Menajerimi Ara dizisinin Barış'ı Denizcan Aktaş koronavirüse yakalandı. Tedavisi evinde devam eden ve sağlık durumu iyi olan Aktaş'ın son kontrolü 1-2 gün içerisinde yapılacak. Süreci tamamladığı için yakında sete çıkması planlanan Aktaş'ın oyuncu sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da durumdan etkilendi. Güzel yıldız korona test sonucu negatif çıkmasına rağmen önlem amaçlı yeni dizisi Son Yaz'ın setine çağrılmadı. Sancaktutan'ın 3 gün sonra bir kez daha test yapıldıktan sonra Son Yaz'ın çekimlerine başlayacağı öğrenildi."

DENİZCAN AKTAŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır.

Şimdilerde Star TV’de ikinci sezonu yayınlanan Avlu adlı dizide Alp Öztürk karakterine hayat veren Deniz Can Aktaş, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur.

Deniz Can Aktaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Avlu (Alp) (TV Dizisi)

2017 – Nerdesin Birader (Ali) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Ronaldo Burak) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin) (TV Dizisi)