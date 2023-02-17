Denizcan Cosgun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denizcan Cosgun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denizcan Cosgun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denizcan Cosgun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denizcan Cosgun 16 Şubat 2002 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denizcan Cosgun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Denizcan Cosgun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Denizcan Cosgun'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Denizcan Cosgun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denizcan Cosgun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denizcan Cosgun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denizcan Cosgun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2012 yılında Salzburg Alt.

1 Ağu 2012 yılında Liefering Alt.

7 Ağu 2014 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U16

1 Ağu 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Ağu 2020 yılında FC Wacker

29 Ocak 2021 yılında SV Horn

30 Haziran 2022 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2022 yılında SV Ried

Denizcan Cosgun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denizcan Cosgun şuan SV Ried takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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