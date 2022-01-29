Denizcilik Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Denizcilik Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Denizcilik Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Denizcilik Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Denizcilik Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Denizcilik Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Denizcilik Uzmanı Maaşları

Denizcilik Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 13125_TL'dir. En düşük Denizcilik Uzmanı maaşı 7250_TL, En yüksek ise 19000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Denizcilik Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2422.04

Meslek Adı :

Denizcilik Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Politika Yönetimi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Denizcilik alanında milli denizcilik politikalarına uygun olarak araştırmalar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Denizcilik Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Milli denizcilik politikasına uygun olarak tespit edilen plan ve projelerde görev almak,

b) Denizcilik alanında araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, gerektiğinde geleceğe yönelik yapılan çalışmalara katılmak,

c) Deprem, kaza, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde denizcilik ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülecek çalışmalarda, koordinasyon ve işbirliği içerisinde araştırma ve incelemelerde bulunmak,

d) Gerektiğinde alanı ile ilgili konular çerçevesinde yönetmelik, tebliğ ve genelge çalışmalarına katılmak,

e) Toplumda denizcilik sevgisini aşılamak için düzenlenen seminer, panel, toplantı, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi çalışmalarına katılmak ve bu etkinliklerde görev almak,

f) Yıllık plan, bütçe ve programlar ile beş yıllık kalkınma planları ve icra planlarının hazırlanması konuları ile ilgili verilen görevleri yapmak, g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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