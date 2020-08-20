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  3. Denizde astım krizi geçiren kadının korku dolu anları!

Denizde astım krizi geçiren kadının korku dolu anları!

Balıkesir Altınkum plajında denizde bir anda fenalaşıp çırpınan 51 yaşındaki kadını, cankurtaran ekipleri botla karaya çıkardı. Karaya çıkarılan kadın, kendine gelmesinin ardından astım krizinin tuttuğunu ve bu yüzden denizde paniklediğini söyledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Atakum Plajında denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kadın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekipleri sayesinde karaya çıkartıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ayılan kadının panikle anlık solunum yetmezliği geçirdiği öğrenildi.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 12:49
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