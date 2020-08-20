Denizde astım krizi geçiren kadının korku dolu anları!

Balıkesir Altınkum plajında denizde bir anda fenalaşıp çırpınan 51 yaşındaki kadını, cankurtaran ekipleri botla karaya çıkardı. Karaya çıkarılan kadın, kendine gelmesinin ardından astım krizinin tuttuğunu ve bu yüzden denizde paniklediğini söyledi.