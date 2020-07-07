Denizde boğulan polis memuru, toprağa verildi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, dün denizde akıntıya kapılarak boğulan polis memuru Muhammet Şahin Gülmez, İzmit'te toprağa verildi.

İzin gününü değerlendirmek için dün eşi Derya Şahin ve 3 yaşındaki kızı Ebrar ile birlikte Kandıra'daki Kerpe Halk Plajı'na giden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muhammet Şahin Gülmez, denize girdi. Gülmez bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine cankurtaranlar suya girip, Gülmez'i kıyıya çıkardı. Gülmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Muhammet Şahin Gülmez'in cenazesi, bugün Alikahya Karadenizliler Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Karadenizliler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gülmez'in ailesi ve silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: DHA