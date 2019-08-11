Denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman, kurtarılamadı (2)

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Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman Gülkan Kan (27), kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Gürkan Kan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Gülkan Kan'ın, boğulmadan önce denizde kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Birçok sinema filminde kameraman olarak görev alan Kan'ın ölümü arkadaşlarını hüzne boğdu.

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DHA