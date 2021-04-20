Denizde göçmen dramı! Yunanistan unsurlarınca geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alınan ihbar üzerine harekete geçti. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yine bildik görüntüler oluştu. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YABANCILARI GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen kişilerin lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Botla bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 54 kişiyi kurtardı. Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
KAYNAK: Anadolu Ajansı