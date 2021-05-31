Denizde kaybolan 84 yaşındaki Bayram Kirpi'nin cesedi bulundu

Aranan kayıp adamdan üzen haber geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde denizde kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu. Altınkum Mahallesi plajında denize girmek için geçen perşembe günü ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu Bayram Kirpi'yi (84) arama çalışmalarına devam edildi.

YAŞLI ADAMA AİT EŞYALAR SAHİLDE BULUNDU

Avcılar Mahallesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince bulunan ve yaşlı adama ait olduğu belirlenen ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bayram Kirpi için 27 Mayıs'ta Edremit Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesince arama başlatılmış, yaşlı adama ait olduğu belirtilen motosiklet ile bazı eşyalar sahilde bulunmuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı